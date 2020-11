Sorpresa en el torneo de Quinta Do Lago: Andrews y Volfson logran clasificarse para las semifinales

El tenista británico Max Andrews y el canadiense David Volfson dieron la campanada al ganar en los cuartos de final del torneo de Quinta Do Lago porque sus adversarios, los argentinos Mariano Kestelboim y Genaro Alberto Olivieri no se pudieron presentar. Con este resultado, la pareja estará en las semifinales del torneo de Quinta Do Lago.

Durante las semifinales Andrews y Volfson se verán las caras con los ganadores del partido entre Tsung-Hua Yang y Nicolas Barrientos contra Yann Wojcik y Jonathan Binding.

En el torneo de Quinta Do Lago (ITF Portugal F13) participan un total de 16 parejas. Además, se lleva a cabo entre los días 3 y 7 de noviembre sobre pista dura al aire libre.