La surrealista entrevista a Haaland tras su doblete en Champions al Brujas: "¿Vas a dormir solo esta noche?"

Erling Haaland sigue dejando huella en cada partido que disputa. Ante el Brujas, el delantero noruego marcó dos de los tres goles de la victoria del Borussia Dortmund y, como no podía ser de otra manera, fue convocado para hablar con los medios de comunicación tras el encuentro.

El atacante noruego, como todos los espectadores, posiblemente no se esperaban la surrealista entrevista a la que fue sometido. Ya desde la primera pregunta se vio que no iba a ser una al uso.

"¿Te has colocado ya el pelo? No has tenido que usarlo para marcar dos goles, que han sido con los pies", le cuestiona el periodista, en relación a la cinta con la que jugó el delantero. Este regateó algo sorprendido, y contestó con una tópica y típica respuesta de futbolista: "Ha sido una buena noche y tres puntos importantes para nosotros".

Tras preguntarle sobre la preparación previa al encuentro y sobre su sexto gol a un equipo belga, dos cuestiones razonablemente previsibles y dentro de los parámetros habituales, el reportero dejó noqueado a Haaland: "¿Vas a dormir solo esta noche? No te llevas a una novia esta noche a casa, no has marcado un 'hat trick' esta noche". Algo molesto, el futbolista replicó con dos monosílabos antes de irse.

No ha trascendido cómo sentó al jefe de este periodista esta inesperada entrevista, pero Rodrigo Fáez, que durante años estuvo en beINSports y Movistar+ en labores similares (fue el reportero a quien Cristiano Ronaldo le confesó que dejaba el Real Madrid en la final de Champions de 2018, por ejemplo), tiene claro que a él le hubiera costado caro: "Hago yo esa última pregunta y no me despiden, dimito directamente y me voy a vaciar los bares europeos".