Sigue en directo el FC Barcelona vs. Dinamo de Kiev

El FC Barcelona recibe al Dinamo de Kiev para buscar seguir con su racha de victorias en la Champions y firmar un 3 de 3 que les vuelva a dar alas en LaLiga, donde llevan ya cuatro partidos sin ganar. La principal novedad en la lista es la vuelta de Ter Stegen, que todavía no ha debutado esta temporada tras operarse en verano.

En frente, tendrán a un cuadro ucraniano muy mermado por el coronavirus, acumulando un total de once positivos entre jugadores y cuerpo técnico, lo que puso en riesgo el encuentro. Afortunadamente, en los últimos tests no hubo otro infectado que provocase la suspensión del partido, al no cumplir con el mínimo de 13 jugadores de la primera plantilla que requiere UEFA.