Previa del partido: el Brighton and Hove Albion recibe al Burnley

El próximo viernes a las 18:30 se disputará el encuentro de la octava jornada de la Premier League, el cual medirá Brighton y al Burnley en el The American Express Community Stadium.

El Brighton and Hove Albion tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la octava jornada después de sufrir una derrota contra el Tottenham Hotspur en el partido anterior por un resultado de 2-1.

Respecto al equipo visitante, el Burnley no pudo ganar al Chelsea en su último partido (0-3).

En cuanto a los resultados como local, el Brighton and Hove Albion ha conseguido unas cifras de dos derrotas y un empate en tres partidos jugados en su campo, lo que brinda más oportunidades de las esperadas a los visitantes, que podrían tenerlo más sencillo para ganar. En las salidas, el Burnley ha sido derrotado en dos ocasiones en sus tres encuentros disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el The American Express Community Stadium, obteniendo como resultado una derrota y dos empates a favor del Brighton and Hove Albion. Además, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio del Brighton. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se celebró en julio de 2020 y acabó con un resultado de 1-2 para los locales.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de cuatro puntos con respecto Brighton and Hove Albion. El equipo de Graham Potter llega al partido en decimosexta posición y con cinco puntos antes del encuentro. Por su lado, el Burnley tiene un punto y ocupa la vigésima posición en la clasificación.