Yamaha se olvida de Jorge Lorenzo ante el nuevo positivo de Valentino Rossi y elige a un desconocido para Cheste

Valentino Rossi será baja, con total probabilidad, en el GP de la Comunidad Valenciana que se disputa este fin de semana. El nonacampeón italiano ha vuelto a dar positivo en coronavirus, por lo que después de perderse las dos citas en Aragón, es seria duda para correr en Cheste.

Desde Yamaha aún le abren una oportunidad: si antes del jueves da negativo en un PCR, podrá volar a España y disputar la carrera. Por si acaso, en esta carrera no van a quedarse con sólo una moto en pista. El equipo japonés ha nombrado al estadounidense Garrett Gerloff como su sustituto.

Estadounidense de 25 años, procede de las Superbikes y cuenta con un prometedor futuro en el motociclismo mundial... o eso afirman desde Yamaha. Sin experiencia en la categoría de MotoGP, su nombramiento ha sido toda una sorpresa en el paddock. Su elección, además, deja de lado al que, teóricamente, era el probador del equipo: Jorge Lorenzo.

El mallorquín ya sonó para sustituir a Rossi en Motorland, pero desde Yamaha lo descartaron. Tras meses de inactividad, consideran inapropiado dejarle la M1, pese a que Gerloff tendrá que adaptarse con un máster acelerado en un circuito en el que ha rodado muy poco. El balear iba a disputar varias carreras este año como 'wild card', pero la pandemia que se llevó por delante el calendario previsto, también lo ha hecho con sus aspiraciones. Salvo sorpresa, Lorenzo no volverá a disputar un Gran Premio.

Rossi, hundido

Rossi, que se contagió en un cumpleaños, admite que lo ha pasado muy mal con la enfermedad.

"Este virus es muy complicado y serio. Me sentí mal durante dos días, y tras unos días volví a estar completamente en forma, al 100%. Me aislé en casa todo el tiempo y seguí de cerca los consejos médicos. Es una situación muy triste y difícil, pero así es", señala, en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Lamentablemente, ayer (martes 3 de noviembre) me sometí a otra prueba y dio positivo, como todas las anteriores. Por suerte, todavía tengo dos oportunidades más de volver a la pista el viernes o el sábado. Estoy muy triste porque me siento bien y no veo la hora de volver a bordo de mi M1 y reunirme con mi equipo. Realmente espero que el próximo resultado de la prueba de PCR sea negativo, porque faltar dos carreras ya son dos de más", destacó.