El tenista Vasil Kirkov estará en los octavos de final del torneo de Parnu

El tenista estadounidense Vasil Kirkov y cabeza de serie número 8, cumplió los pronósticos al vencer en una hora por 6-1 y 6-0 a Alexander Georg Mandma, tenista estonio en los dieciseisavos de final del torneo de Parnu. Con este resultado, el jugador estadounidense se hace con el puesto para los octavos de final del torneo de Parnu.

El jugador estonio no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que Kirkov, por su parte, lo logró 5 veces. Además, el estadounidense tuvo un 84% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 76% de los puntos al saque, mientras que su rival obtuvo un 59% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 38% de los puntos al saque.

En los octavos de final, Kirkov se medirá contra el vencedor del partido entre el tenista finlandés Iiro Vasa y el finlandés Otto Virtanen.

En el torneo de Parnu (ITF Estonia F1) participan un total de 32 tenistas. Asimismo, se celebra entre los días 2 y 8 de noviembre sobre pista dura a cubierto.