Una de las esterillas de acupunturas más populares de Amazon, disponible por 18 euros las próximas horas

Aunque muchos pensaban que nunca se verían en esa tesitura, el 2020 les ha demostrado que el deporte en casa, no solo es posible, sino también recomendable. Ya sea con ayuda de unas mancuernas o de la máquina de correr que hemos comprado aprovechando alguna oferta, la mayoría hemos dedicado más de una hora a ponernos en forma en el salón de casa, descubriendo que la conciliación puede ser más sencilla si convertimos nuestro salón en una sala fitness (¡y que bien organizados, no hay gadget deportivo que no tenga cabida en casa!).

Sin embargo, no todo ha sido aprendizaje y grandes resultados (¡hola, six pack!). La falta de personal preparador a nuestro alrededor para guiarnos y corregirnos y la invisibilidad, para mucho, de rutinas de calentamiento y estiramiento han acabado por hacer mella y provocar alguna lesión muscular menos que, sin embargo, con la llegada del frío, comienza a doler. ¿La solución? Aprender a estructurar una buena rutina deportiva (sin excesos ni sobreesfuerzos) y contar con una esterilla de acupuntura, entre otros, para masajear nuestro cuerpo de pies a cabeza al acabar los entrenamientos.

Y es que estas alfombras llenas de púas de acupuntura contribuyen a reducir la tensión en la espalda, el cuello y los hombros y relajarlos. Un tratamiento indoor con el que prevenir o disminuir algunas dolencias y que, además, no nos obliga a realizar una gran inversión. ¿Sabías que, solo durante las próximas horas, puedes encontrar una de las esterillas favoritas de los usuarios de Amazon por 18 euros?

El kit de acupuntura, de Amzdeal. Amazon

Tres motivos para incluirla en tu rutina

Reduce la tensión de los músculos. Ya sea después del ejercicio o después de una intensa jornada laboral, deberíamos estirar nuestros músculos para aliviar la tensión que han acumulado. El masaje con esta esterilla contribuye a reducir la presión en cuello, espalda y hombros, además de mejorar la circulación sanguínea y el flujo de energía. Esto lo consigue gracias a los 230 círculos con púas con los que está diseñada, que ayudan a activar los puntos del cuerpo.

. Además de la esterilla para poder tumbarnos y relajarnos, este kit incluye una almohada de acupresión que ayuda a liberar la tensión del cuello y de la parte superior de nuestro cuerpo. Fácil de llevar y de usar. Este kit incluye una bolsa para que podamos transportarlo con facilidad y usarlo en cualquier momento, ya sea mientras trabajamos o cuando llegamos a casa. Además de usarse como un simple masaje, se puede emplear para hacer ejercicio sobre la esterilla y multiplicar así los efectos del entrenamiento.

