Raphael Baltensperger logra vencer en la ronda previa de calificación a costa del tenista Daniel Little

Raphael Baltensperger, suizo cumplió los pronósticos al ganar en la ronda previa de calificación del torneo de Quinta Do Lago por 7-6 y 6-2 al tenista británico Daniel Little. Tras este resultado, el ganador añade nuevos puntos a su ranking para acceder al torneo de Quinta Do Lago.

El torneo de Quinta Do Lago (ITF Portugal F13) cuenta con una fase previa de acceso que los jugadores de tenis con menor ránking tienen que pasar para participar en el torneo oficial. Durante esta parte de la competición, en concreto, se enfrentan 68 jugadores. Asimismo, tiene lugar del 1 al 8 de noviembre sobre pista dura al aire libre.