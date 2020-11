Kevin Anderson pasa a la próxima fase del torneo ATP 1000 de París tras vencer en los treintaidosavos de final

Kevin Anderson, sudafricano, número 86 de la ATP, cumplió los pronósticos al ganar durante los treintaidosavos de final del torneo ATP 1000 de París por un marcador de 5-2 en un partido donde su oponente, el serbio Laslo Djere, número 54 de la ATP, tuvo que retirarse. Tras este resultado, Anderson estará en los dieciseisavos de final del torneo ATP 1000 de París.

Durante el partido, el tenista sudafricano logró quebrar el saque 2 veces a su oponente, tuvo un 79% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 86% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador serbio, no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, logró un 81% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 50% de los puntos al saque.

La celebración del torneo de París (ATP París) se produce entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre sobre pista dura interior. En esta competición se presentan un total de 73 tenistas y a la fase final llegan un total de 56. Los jugadores proceden de los que se clasifican directamente, los que han vencido en las rondas previas del campeonato y los invitados.