El tenista Stan Wawrinka vence en los treintaidosavos de final del torneo ATP 1000 de París

Stan Wawrinka, suizo, número 20 de la ATP y cabeza de serie número 12, cumplió las previsiones al vencer por 6-3 y 7(7)-6(3) en una hora y treinta y siete minutos al jugador británico Daniel Evans, número 31 de la ATP, en los treintaidosavos de final del torneo ATP 1000 de París. Con este resultado, el tenista logra clasificarse para los dieciseisavos de final del torneo ATP 1000 de París.

Evans no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, mientras que el tenista suizo lo logró una vez. Asimismo, Wawrinka tuvo un 72% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 76% de los puntos al saque, mientras que su oponente logró un 77% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 65% de los puntos al saque.

El tenista suizo se enfrentará en los dieciseisavos de final de la competición con el vencedor del partido entre el tenista francés Gilles Simon y el jugador estadounidense Tommy Paul.

El torneo ATP París tiene lugar sobre pista dura a cubierto y en él se ven las caras un total de 73 jugadores. De todos los aspirantes, un total de 56 llegan a la fase final entre los que se clasifican directamente, los que superan las fases previas del torneo y los jugadores invitados. Además, se lleva a cabo desde el 31 de octubre al 8 de noviembre en París.