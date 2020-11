El médico de Maradona aclara sus problemas de salud y explica por qué le ingresaron en un hospital

El ingreso de Diego Maradona en un hospital de La Plata hizo que inmediatamente cundiera el pánico sobre su estado de salud, ya delicado desde hace tiempo. Enseguida se empezó a especular sobre su situación, desde que fuera Covid-19 (había estado en contacto con un positivo) hasta que fuera consecuencia de una vuelta a su adicción a las drogas.

Por este motivo, para acallar rumores no siempre bien intencionados, el médico personal del 'Pelusa', Leopoldo Luque, aclaró cómo se encuentra y por qué decidieron ingresarle.

"Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia. Diego está bien, pero puede estar mucho mejor. Yo le propuse venir a internarse y aceptó, es un acuerdo", explicó a los medios en la puerta del hospital donde está el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Luque fue elocuente sobre la situación médica de Maradona. "Esto no tiene nada que ver con el Covid, tampoco con un ACV (accidente cerebrovascular, un ictus) ni con un tema de adicción", insistió, y prevé que vaya a estar unos días más hasta que se estabilice. "Vamos a ver cuánto se queda, Diego está bien, no está en Terapia Intensiva, está en una sala, lo ideal sería tenerlo al menos tres días para ponerlo bien, no es una situación de emergencia", reiteró.

Alcohol y ansiolíticos

Maradona no es una persona sana, ni mucho menos. Lleva tiempo con problemas cardiovasculares, derivados de sus excesos pasados, y aunque ya ha dejado la cocaína, el alcohol está siendo un problema serio en su vida. Todo ello se une a un insomnio recurrente que le obliga a tomar ansiolíticos.

"Tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así nomás. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas", explicó hace unos meses el propio doctor Luque.

"Y el alcohol. Él toma, pero lo estamos trabajando. Diego está limpio de cocaína, completamente, pero por momentos tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena y los problemas familiares son terribles para él", admitió.