Fernando Alonso compara su regreso al de Michael Schumacher: "En mi caso podría suceder al revés"

Fernando Alonso no es, ni mucho menos, el primer campeón del mundo que regresa a la Fórmula 1 tras un tiempo fuera. Lo hicieron Niki Lauda, Alain Prost o Michael Schumacher, por ejemplo.

Dado que con el alemán sí coincidió en pista, se han hecho muchas comparaciones y perspectivas sobre ambas situaciones, y al respecto ha sido cuestionado el español en una entrevista en L'Equipe.

"Michael tuvo mejores coches durante su carrera y cuando volvió tenía uno normal, todo el mundo estaba decepcionado. En mi caso podría suceder al revés, tuve coches pobres en los últimos cinco años de mi carrera y puede que ahora sorprenda a la gente", predice Alonso.

Desde que se confirmó su regreso a Renault, futuro Alpine, Alonso no ha perdido ripio de lo que sucede en el equipo. Tanto es así que estuvo este fin de semana en el GP de Emilia Romaña, donde Daniel Ricciardo hizo podio, aunque ya con el asturiano lejos de Imola. Esa vinculación está siendo clave para readaptarse a la Fórmula 1. "¿Loco? No, implicado. Tengo ideas y las comparto. A veces son ellos quienes me llaman. Tuve la oportunidad de pilotar el coche de Esteban (Ocon) y Daniel y doy mi opinión", señala al respecto.

Su regreso no se producirá hasta 2021, y aunque físicamente se está machacando, aún le queda por afinarse del todo. Sobre todo, en el coche. "El cuello no está preparado, he hecho mucha cinta elástica, pero nada sustituye al coche y necesito kilómetros. Por eso vamos a Bahréin. Cuanto más pilotas un F1, mejor estás", asegura, en relación al test que va a realizar esta semana al volante del RS18, el coche de hace dos temporadas.