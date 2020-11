Joaquín se reencontrará con Koeman: "No me lo llevaría al Betis ni de utillero"

El FC Barcelona y el Betis se enfrentarán en la novena jornada de LaLiga, y supondrá el reencuentro de dos viejos conocidos, que no amigos: Ronald Koeman y Joaquín Sánchez.

El entrenador holandés y el capitán verdiblanco coincidieron en el Valencia, una época en la que el hoy técnico culé acabó con algunos pesos pesados del vestuario y cuya relación con los jugadores no fue ni mucho menos buena. Uno de los más críticos en su momento fue el propio Joaquín, que acusó públicamente a Koeman de tener una afición excesiva por el alcohol.

Aquello no es un recuerdo grato para el siempre sonriente futbolista gaditano. "No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue una experiencia agradable", rememoró en 'El Larguero'. "No quiero hablar de este tema, porque este tema me duele. Me duele lo que pasó allí y lo pasé mal".

Preguntado, en el hipotético caso de que acabe presidiendo el Betis donde ya es una leyenda, sobre si ficharía a Koeman para algún cargo, Joaquín sacó la guasa para quitarle hierro al asunto. "Ni de utillero, Kiko", le confesó a su buen amigo Kiko Narváez.

"La experiencia no fue buena, pero bueno. Yo pasé página, nos dijimos de todo y ya está. No duró mucho, pudimos salvar el año y pudimos terminar de la manera más digna posible porque el año fue complicado", recordó, más serio.

Será uno de los puntos de interés del encuentro de este sábado, si bien no espera que vayan a tener ningún tipo de interacción. "No me va a saludar ni yo lo voy a saludar a él", zanja al respecto Joaquín.