Daniel Little consigue la plaza para la siguiente fase tras ganar en la ronda previa de calificación

Daniel Little, británico cumplió las previsiones al vencer por 6-1 y 7-6 al tenista francés Charles Minc en la ronda previa de calificación del torneo de Quinta Do Lago. Con este resultado, el ganador consigue sumar nuevos puntos a su ranking para lograr acceder al torneo de Quinta Do Lago.

En el torneo de Quinta Do Lago (ITF Portugal F13) existe previamente una fase de calificación donde se enfrentan los tenistas con menos ránking para conseguir la máxima puntuación posible para entrar en el torneo oficial con el resto de aspirantes. Durante esta parte de la competición, en concreto, se enfrentan 48 jugadores. Asimismo, se celebra del 1 al 8 de noviembre sobre pista dura exterior.