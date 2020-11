Enganchón entre Piqué y Hernández Hernández: "Si no queréis, no queréis"

Gerard Piqué no estuvo satisfecho el pasado sábado con la actuación del árbitro Hernández Hernández en el partido que el Barça empató a uno con el Alavés.

El central azulgrana tuvo un enganchón con el colegiado en el túnel de vestuarios antes de salir a disputar la segunda parte: "Si no queréis, no queréis", le dijo Piqué, tal y como han captado las cámaras de 'El Golazo de gol'.

"¿De verdad me dices que habéis chequeado el penalti de De Jong?, ¿de verdad el VAR lo ha mirado?”, le recriminaba el jugador al árbitro, refiriéndose al posible penalti de Ximo Navarro al jugador holandés mediada la primera media hora de partido.

"Cuando hablas de interpretación, interpretáis lo que queréis", concluyó Piqué, ante un Hernández Hernández que le pedía que no montara ningún show: "A mí los shows no me gustan".