El tenista Daniel Little consigue vencer en la ronda previa de calificación a costa del tenista Joao (Por) Ferreira

El tenista británico Daniel Little venció por 6-2 y 6-0 a Joao (Por) Ferreira, tenista portugués en la ronda previa de calificación del torneo de Quinta Do Lago. Con este resultado, el ganador estará en la siguiente fase del torneo de Quinta Do Lago.

El torneo de Quinta Do Lago (ITF Portugal F13) incluye una fase de calificación donde se enfrentan los tenistas con menos ránking para obtener los mayores puntos posibles para entrar en el torneo oficial con el resto de aspirantes. En concreto, en esta fase de la competición participan un total de 48 tenistas. Además, se lleva a cabo entre el 1 y el 8 de noviembre sobre pista dura al aire libre.