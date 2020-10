El Atlético de Madrid visita Pamplona con un objetivo claro, que no puede ser más epítome del 'cholismo': sumar otro partido más. Los colchoneros no han perdido en lo que va de Liga, aunque las necesidades europeas obligan a guardar algunas piezas. Por eso Saúl y Luis Suárez no han viajado.

Enfrente tendrán a un Osasuna que, una semana después de su centenario, tratarán de sumar su cuarto partido sin perder y asentarse en el 'top 10' de la clasificación de LaLiga.