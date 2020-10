Previa del partido: el New York City recibe al New York RB

En una jornada más, la vigésimo tercera de la Major League Soccer, se verán las caras el New York City y el New York RB en el Yankee Stadium a las 01:00 del lunes.

El New York City viene con ánimos reforzados para el partido de la vigésimo tercera jornada después de vencer los dos últimos encuentros contra el Toronto FC fuera de su campo y frente al Montreal Impact en su feudo por 0-1 y 3-1, respectivamente.

Respecto a la escuadra visitante, el New York RB se impuso al New England Revolution por 1-0 durante su último encuentro de la competición, con un tanto de Long.

Como local, el New York City ha ganado seis veces y ha sido derrotado en dos ocasiones en ocho partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando oportunidades a los visitantes de conseguir resultados a su favor. A domicilio, el New York RB ha vencido tres veces y ha perdido en dos ocasiones en sus nueve encuentros disputados.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Yankee Stadium y el balance es de dos derrotas y un empate a favor del New York City. A su vez, los locales llevan un total de cinco partidos seguidos sin perder frente a este rival en la Major League Soccer. La última vez que se enfrentaron el New York City y el New York RB en esta competición fue en agosto de 2020 y el encuentro concluyó con un marcador de 1-0 a favor de los visitantes.

En este momento, entre el New York City y el New York RB hay una diferencia de cuatro puntos en la clasificación. El New York City llega al encuentro en la quinta posición con 33 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante es sexto con 29 puntos.