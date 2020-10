Previa del partido de la jornada 3: Racing C. Villalbés contra As Pontes

El próximo domingo a las 16:15 tendrá lugar en el Municipal A Magdalena el duelo entre el Racing C. Villalbés y el As Pontes en el partido que corresponde a la jornada número 3 de la Tercera División.

El Racing C. Villalbés afronta el partido de la tercera jornada con la intención de sumar más puntos a su tabla clasificatoria después de empatar 0-0 en su último partido ante el CSD Arzua.

Respecto a la escuadra visitante, el As Pontes se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al CSD Arzua durante su último encuentro.

A domicilio, el As Pontes se tuvo que conformar con un empate en su única disputa como visitante.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Municipal A Magdalena, obteniendo como resultado tres victorias y tres empates a favor del Racing C. Villalbés. Asimismo, los locales llevan un total de seis encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Tercera División. La última vez que jugaron el Racing C. Villalbés y el As Pontes en este torneo fue en enero de 2020 y el encuentro concluyó con un 1-0 para los visitantes.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que el As Pontes se sitúa por encima del Racing C. Villalbés con una ventaja de un punto. En este momento, el Racing C. Villalbés cuenta con un punto y se sitúa en octava posición. Por su lado, los visitantes cuentan con dos puntos y ocupan la quinta posición en el torneo.