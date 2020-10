El jefe de la UFC deja entrever que Khabib no se retira: "Su padre quería que llegara a 30-0"

Khabib Nurmagomedov sorprendió al mundo tras su aplastante victoria sobre Gaethje al anunciar su retirada. No obstante, hay quienes se resisten a pensar que el ruso no volverá a pelear, como es el caso de Dana White, jefe de la UFC que está intentando convencer al luchador para que no se retire.

"No hay manera de que vuelva aquí sin mi padre", afirmó Khabib llorando en referencia a su padre, Abdulmanap Nurmagomedov, que murió el pasado mes de julio por complicaciones derivadas del COVID-19.

Eso sí, Dana White confirmó a CBS Sports que ha estado en contacto con Khabib y que cree que hay posibilidades de que la superestrella de la UFC regrese al octágono.

"Khabib y yo hemos estado hablando", afirmó White, quien reconoció que "estaba completamente emocionado cuando superó esa pelea. Tengo la sensación de que podría ir por 30-0".

El jefe de la UFC no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron directamente si cree que Khabib volverá y peleará de nuevo: "Sí. Su padre quería que llegara a 30-0, y creo que quiere cumplir el deseo de su padre".

Khabib arrasó a Justin Gaethje en apenas seis minutos en el UFC 254 del fin de semana pasado, aumentando su récord a 29-0. El luchador dedicó el triunfo a su padre, que falleció a principios de este año por complicaciones del COVID-19 y a quien estaba muy unido, pues ha sido su entrenador desde que era niño.