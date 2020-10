El último Informe Robinson rinde un emotivo homenaje al querido 'Robin' y conmueve al mundo del deporte

El último Informe Robinson rindió un emotivo homenaje al fallecido Michael Robinson. El título 'Good, better, best' no fue escogido al azar, ya que se trata del lema favorito del fallecido exfutbolista y comentarista, por lo que sus compañeros lo eligieron porque sirve de nexo para contar la historia de 'Robin' seis meses después de su muerte.

"Bueno, mejor, lo mejor. No descansaré hasta que mi bueno sea mejor y mi mejor sea el mejor de todos"



'Michael Robinson: Good, better, best', el 29 de octubre a las 22:00h en @vamos. #InolvidableRobinsonpic.twitter.com/lX2Xi9qBwR — Informe Robinson en Movistar+ (@InformeRobinson) October 19, 2020

La producción repasó su trayectoria con testimonios de familiares, amigos y el propio Michael Robinson, quien fue entrevistado para el programa pocos días antes de su fallecimiento. Se trata de un documental que insiste en la idea de superarse cada vez más.

“No descansaré hasta que mi bueno sea mejor, y mi mejor sea el mejor de todos”, es una frase que Michael escuchó en su niñez gracias a una profesora del colegio Thames School, llamada Miss Baker, y que él convirtió en un lema de vida.

Robinson perdió su cabello en su lucha contra el cáncer, pero conservó su optimismo habitual en este último programa: “Tengo 61 años y son 61 años de estar amando y sentirme amado, de sonrisas de oreja a oreja, no cabe en la vida tanta felicidad, fortuna y buena suerte . Si de fortuna y suerte se tratara... es que tengo 130 años!”, reconocía en la entrevista grabada el 15 de abril, solo 13 días antes de su muerte.

Un inglés que se siente extraño en Londres... y acaba en Pamplona 😅#InolvidableRobinsonpic.twitter.com/UieQIfPwaK — Informe Robinson en Movistar+ (@InformeRobinson) October 29, 2020

Su compañero en mil batallas Carlos Martínez durante las tres últimas décadas explicó que el reportaje de esta edición especial tiene una duración de casi una hora y media “porque nadie quería cortar nada”.

Entre los testimonios de los familiares y amigos de Michael Robinson destacan los de sus hijos Liam y Aimee, que no ocultaron su emoción durante el reportaje. Aimee destacó que “mi padre sabía que se iba, que su fin estaba cerca y realizó un ejercicio de generosidad”.

Robinson dirigió el programa durante 13 años, un cambio de registro tras la tristeza que sintió cuando finalizó El día después, el programa de Canal+ con el que Michael se hizo un hueco en el hogar de millones de españoles.

El director de deportes de Movistar+ Juan Andrés García Ropero Bropi reconoció que "la forma de comunicar de Michael ha sido única”, y destacó que "sabía entrar en la narración cuando tenía que aportar algo, no hablaba por hablar. En eso era único. Además siempre te sacaba la sonrisa en un partido de fútbol de máxima tensión”.

Uno de los responsables del documental, Luis Fermoso, explicó que recogen "la historia de un tipo irrepetible, con una biografía futbolística maravillosa. Es un reportaje que apetece ver con papel y bolígrafo, hay una serie de frases que deberíamos todos hacerlas nuestras para seguir creciendo. Es la historia de un comunicador irrepetible”.

Fermoso grabó la última entrevista a Robinson y confesó que fue "el momento más complicado de mi vida. Nos recibe en su casa al equipo. Era muy extraño ver al realizador, al cámara y a mí haciendo las preguntas a Michael. Iba con miedo, a esa entrevista no te enseñan y jamás sabrás hacerla bien”.

"Este es el último Informe Robinson , creo que es un lazo fantástico acabar con uno sobre él. Ahora es un reto mantener el nivel tan alto que Michael y su equipo han tenido todos estos años", explicó Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+, quien avanzó que "el nuevo programa se va a llamar Informe+ . Es una manera de mantener el espíritu”.

Ese espíritu único que le llevó incluso a bromear en el cierre del último programa: "Tengo que confesar una cosa: siempre he sido calvo", comentó entre risas en referencia a la pérdida de cabello provocada por el tratamiento contra el cáncer.