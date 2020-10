Jornada 7 de la Premier League: previa del partido Liverpool - West Ham

El próximo sábado a las 18:30 se disputará el encuentro de la séptima jornada de la Premier League, en el que veremos enfrentarse Liverpool y al West Ham en el Anfield.

El Liverpool encara con ánimos reforzados el partido de la séptima jornada para encauzar una racha ganadora después de lograr la victoria como local en el Anfield por 2-1 frente al Sheffield Utd, con tantos de Diogo Jota y Firmino.

En el lado de los visitantes, el West Ham se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Manchester City durante su último partido.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Liverpool tiene un balance de tres victorias en tres partidos jugados en casa, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. A domicilio, el West Ham ha vencido una vez y ha empatado una vez en sus tres partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Anfield, de hecho, los números muestran una derrota y seis empates a favor del Liverpool. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al West Ham, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se disputó en febrero de 2020 y terminó con un marcador de 3-2 a favor de los locales.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el equipo local está por delante del West Ham con una diferencia de cinco puntos. El Liverpool llega al encuentro con 13 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su parte, el West Ham cuenta con ocho puntos y ocupa el duodécimo puesto en el torneo.

Para conocer al vencedor, solo queda esperar al próximo sábado a las 18:30 para poder verlo en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event y Sky Sports Premier League.