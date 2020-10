Andrey Rublev gana en los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena

El jugador ruso Andrey Rublev, número 8 de la ATP y cabeza de serie número 5, cumplió los pronósticos al vencer 2-1 en un partido en el que su rival, Jannik Sinner, tenista italiano, número 43 de la ATP, se tuvo que retirar en los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena. Tras este resultado, veremos al vencedor del partido en los cuartos de final del torneo ATP 500 de Viena.

Sinner no pudo romper el saque a su adversario ninguna vez, mientras que Rublev lo hizo una vez. Además, el ruso consiguió un 75% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 100% de los puntos al saque, mientras que su contrincante obtuvo un 73% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y logró ganar el 55% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final el jugador ruso se enfrentará con el vencedor del partido en el que se enfrentarán el chileno Christian Garin y el tenista austriaco Dominic Thiem.

En el torneo de Viena (ATP Viena) se enfrentan 40 jugadores y la fase final está compuesta por un total de 31 entre los que se clasifican directamente, los que han vencido en la fase previa del torneo y los invitados. Asimismo, se lleva a cabo entre los días 24 de octubre y 1 de noviembre sobre pista dura a cubierto.