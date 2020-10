El tenista Robin Stanek logra el puesto de los cuartos de final a costa de Dan Added

Robin Stanek, checo ganó por un marcador de 6-1 y 2-1 en un partido en el que su oponente, Dan Added, tenista francés, número 387 de la ATP y cabeza de serie número 6, tuvo que retirarse en los octavos de final del torneo de Heraclión. Tras este resultado, seguiremos de cerca la trayectoria del jugador en los cuartos de final de la competición.

Los datos del partido reflejan que el checo consiguió romper el saque a su oponente 3 veces, tuvo un 85% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 81% de los puntos al saque. En cuanto al tenista francés, no logró quebrar el saque ninguna vez, tuvo un 55% de primer servicio, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 45% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final, el jugador checo se medirá contra el tenista bielorruso Uladzimir Ignatik, número 331 y cabeza de serie número 1.

En el torneo de Heraclión (ITF Greece F9) se enfrentan un total de 74 jugadores. Asimismo, se desarrolla entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre sobre pista dura al aire libre.