Javier Tebas: "Bartomeu estaba dirigido por Florentino"

Javier Tebas se ha mostrado muy duro con Josep María Bartomeu, recién dimitido como presidente del FC Barcelona, tras una de las últimas decisiones que tomó al frente del club culé: adherirse a la Superliga Europea.

"Esta liga ha sido el sueño del presidente del Real Madrid... Ha trabajado para ello desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Pero es un grave error, no entiende las graves consecuencias financieras que va a generar", señala el presidente de LaLiga a Associated Press, en una reflexión que comenzó con un duro palo al exdirigente culé: "Creo que Bartomeu estaba dirigido por Florentino".

Tebas se muestra muy contrario a la creación de este nuevo torneo, entre otros motivos, porque restaría mucho protagonismo a las competiciones nacionales, además de a la Champions League y demás competiciones de clubes. En España es el Real Madrid quien está tirando del carro para unirse a este nuevo torneo, si bien ahora la entrada del Barcelona se ha hecho oficial.

En Europa, muchos clubes han mostrado su interés por el nuevo torneo. Por ejemplo, los grandes de la Premier League ya han señalado su intención de inscribirse, con Liverpool y Manchester United a la cabeza.