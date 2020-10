Los tenistas Dutra Silva y Barrientos se imponen en los octavos de final del torneo de Almancil

El tenista brasileño Rogerio Dutra Silva y el colombiano Nicolas Barrientos, número 266 de la ATP vencieron en una hora y seis minutos por 6-2 y 6-2 al jugador croata Viktor Galovic y al italiano Matteo Arnaldi en los octavos de final del torneo de Almancil. Con este resultado, seguiremos viendo a los vencedores del partido en la siguiente fase del torneo de Almancil, los cuartos de final.

Las estadísticas del partido indican que los vencedores lograron romper 4 veces el saque a sus oponentes, mientras que la pareja perdedora, por su parte, no logró quebrar el saque a sus rivales. Además, Dutra Silva y Barrientos consiguieron un 77% de efectividad en el primer servicio y se hicieron con el 82% de los puntos al saque, mientras que sus rivales tuvieron un 51% de primer servicio, consiguiendo ganar el 53% de los puntos al saque. Por último, en relación a las penalizaciones, los jugadores clasificados no cometieron ninguna doble falta y sus oponentes no hicieron ninguna doble falta.

Este torneo tiene lugar en Almancil entre el 27 y el 31 de octubre sobre pista dura exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 6 parejas.