Kyrgios: "Federer es el más grande, tiene el estatus de Michael Jordan"

Los comentarios sobre quién es el mejor tenista del mundo se dispararon desde que Rafa Nadal conquistó su 13º Roland Garros e igualó el récord de Federer de 20 títulos de Grand Slam. El ranking mundial lo comanda Novak Djokovic, pero en todos los corrillos suenan los nombres del balear y el suizo.

Nick Kyrgios ha sido uno de los últimos en opinar sobre el tema durante una charla con Corey 'Homicide' Williams, donde se ha decantado por Federer porque "tiene en el tenis el estatus de Jordan".

"Cada uno tiene su opinión. Algunos te dirán Federer, otros Nadal y algunos Djokovic. Para mí Federer es hoy el más grande porque tiene en el tenis el estatus de Jordan. Es el más dominante en todas las superficies, su tenis es sencillamente especial", afirmó Kyrgios.

Eso sí, el australiano no escondió que "Rafa es el mejor de los últimos años" y se refirió al brillante triunfo del español en Roland Garros: "No me ha sorprendido que lo haya vuelto a hacer porque le encanta jugar allí, sobre tierra batida. Nunca en la historia del deporte veremos a nadie tan dominante como él en un tipo de superficie".

Los roces entre Kyrgios y Nadal son agua pasada, según aseguró el de Canberra: "Los dos somos muy distintos y queremos ganar. No me iría de fiesta con él, pero no le voy a quitar ningún mérito al hecho de que tiene 20 'Grand Slam' y eso es algo increíble".