Sigue la guerra entre Ozil y Arteta: "Mirad cómo fue tratado sus últimos dos años"

El Arsenal continúa con el conflicto abierto entre Mesut Ozil y Mikel Arteta, cuya relación se resquebrajó aún más cuando el futbolista alemán se quedó fuera de la lista de jugadores para la Premier League por decisión del entrenador donostiarra.

Arteta se defendió entonces señalando que "mi conciencia está muy tranquila porque he sido justo, es una decisión futbolística y mi nivel de comunicación con él ha sido muy alto".

No obstante, pese a que el jugador se limitó a lanzar un dardo a través de las redes sociales, su agente sí que ha cargado contra el técnico gunner, a quien acusa de falta de tacto e incluso le reprocha que no tenga los detalles que sí tuvieron con él.

Erkut Sogut fue tajante al asegurara que "Mesut no es un jugador que ayer era 'toffee' y hoy es 'gunner'", afirmó en ESPN en referencia al pasado de Arteta como jugador del Everton.

Además, recriminó que "Arteta no jugó nada en sus dos últimos años, pero lo inscribieron porque tenía contrato. Wenger le sacó los últimos dos minutos de su último partido sólo para darle un buen final. Mirad cómo Arteta fue tratado en sus últimos dos años y cómo Mesut está siendo tratado ahora", denunció Sogut.

Sogut fue más allá al recordar que "los aficionados del Arsenal se merecen una explicación. Si un jugador tiene contrato, debe tener la opción de luchar por su puesto. Y a Mesut no se lo han dado".

También se preguntó "¿Por qué dejas a un jugador en el banquillo dos veces durante 90 minutos si no está en forma o comprometido? He hablado con técnicos a quien al menos con cinco compañeros le dicen que Mesut está entrenando bien. Ellos dicen que Mesut es uno de los mejores jugadores y no entienden por qué se queda fuera. ¿Cuáles son las razones futbolísticas?"".

Arteta no dudó en responder a las críticas del agente de Ozil y lo hizo a través de Mirror, .donde explicó que "si tienes que liderar, ellos tienen que confiar en ti. Para que confíen en ti, debes ser honesto. Tienes que ser claro y poder contarle a la gente a la cara, las buenas y las malas noticias. Tienes que ser coherente con lo que dices, las exigencias que haces y lo que aplicas”, afirmó.