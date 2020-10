Previa del encuentro: New York RB - New England Revolution

El próximo jueves en el Red Bull Arena a las 00:00, se medirán el New York RB y el New England Revolution en la vigésimo segunda jornada de la Major League Soccer.

El New York RB afronta la vigésimo segunda jornada del torneo con ganas de remontar su posición tras haber empatado 2-2 ante el Chicago Fire en su último partido.

Respecto al equipo visitante, el New England Revolution logró un empate a uno frente al Nashville SC, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

En referencia a los resultados como local, el New York RB tiene un balance de tres victorias, cuatro derrotas y un empate en ocho partidos jugados en su campo, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere que se le escapen más puntos en su estadio. A domicilio, el New England Revolution ha vencido cinco veces y ha perdido en dos ocasiones en sus ocho partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del New York RB, de hecho, los números muestran 22 victorias, ocho derrotas y 12 empates para los locales. A su vez, los locales llevan un total de cinco encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Major League Soccer. El último partido entre el New York RB y el New England Revolution en la competición se jugó en agosto de 2020 y acabó con un empate 1-1.

Actualmente, el New England Revolution se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de tres puntos con respecto a su rival. El New York RB cuenta con 26 puntos en el casillero, situándose en el séptimo lugar. Por su parte, los visitantes cuentan con 29 puntos y ocupan la sexta posición en el campeonato.