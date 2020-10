El As Pontes y el CSD Arzua se reparten los puntos tras su empate a uno

El partido celebrado este domingo en el O Poboado y que enfrentó al As Pontes y al Arzua finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes. El As Pontes llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último duelo celebrado ante el Silva SD. Por su parte, el CSD Arzua se tuvo que conformar con un empate a cero frente al Racing C. Villalbés. Con este marcador, el equipo pontés se situó en cuarta posición, mientras que el Arzua, por su parte, es quinto al concluir el encuentro.

El partido arrancó de modo inmejorable para el CSD Arzua, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Lodeiro en el minuto 40. Empató el As Pontes por medio de un gol desde el punto de penalti de Mitogo instantes antes del pitido final, en el 45, cerrando así la primera parte con un 1-1 en el luminoso.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 1-1.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla al As Pontes (Lopez), mientras que el equipo visitante no vio ninguna.

Por el momento, el As Pontes y el Arzua se quedan empatados a dos puntos en la Tercera División.

El próximo compromiso de la Tercera División para el As Pontes es contra el Racing C. Villalbés, mientras que el CSD Arzua se enfrentará al Bergantiños.