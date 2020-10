El CF Peralada y el At. Horta concluyen su enfrentamiento en el Municipal de Peralada sin goles (0-0)

El partido celebrado este domingo en el Municipal de Peralada y que enfrentó al Peralada y al At. Horta acabó con un empate a cero entre ambos contendientes. El CF Peralada llegó al partido con los ánimos reforzados después de lograr la victoria por 0-1 frente al Sants. En el lado de los visitantes, el At. Horta ganó en su estadio 1-0 su último encuentro en la competición ante el Banyoles. Tras el resultado obtenido, el equipo local se situó en tercera posición, mientras que el At. Horta se quedó en cuarto lugar al concluir el encuentro.

En la primera parte ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo tiempo y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 0-0.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas al At. Horta (Momo y Fernandes), mientras que el equipo local no vio ninguna.

Con este resultado, el Peralada y el At. Horta se quedan empatados a cuatro puntos en la Tercera División.

En la siguiente jornada de la Tercera División el CF Peralada jugará contra el Banyoles a domicilio, mientras que el At. Horta se enfrentará en casa contra el Sant Andreu.