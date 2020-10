Eden Hazard vuelve 81 días después bajo sospecha y con dudas sobre su sitio

Eden Hazard es la principal novedad de la convocatoria del Real Madrid para la siguiente jornada de la Champions League para el partido contra el Borussia Monchengladbach. Zinedine Zidane podrá volver a contar con el belga, que no disputa un partido con los blancos desde el 7 de agosto.

Han pasado 81 días, casi tres meses, desde aquel día y las dudas en torno a la idoneidad de su fichaje no se despejan. Hazard no acaba de encandilar, y sus lesiones le han hecho caer en el ostracismo ya no sólo obligado por parte de Zidane, sino incluso de la afición. Ahora son los Vinícius, Rodrygos y compañía quienes levantan pasiones por encima de un jugador que llegó con la vitola de futurible Balón de Oro.

Que esté convocado no significa, ni mucho menos, que vaya a jugar. Zidane tendrá que gestionar tiempos, esfuerzos, carencias y necesidades, pero no tiene mucho margen para experimentos. La derrota ante el Shakhtar no es el mejor inicio posible, ya no sólo por el resultado, sino por las formas.

La victoria ante el Clásico ha sido un bálsamo perfecto y en un momento crítico, ya que incluso ya había tambores de destitución hacia el técnico. La vuelta de Hazard no es la panacea, al menos al principio, pero tendrá que estar listo muy rápido si quiere aportar y demostrar que las expectativas puestas sobre él son reales.

Sergio Santos, la joya de la cantera que viaja a Alemania

Entre los 21 jugadores que lleva Zidane a Alemania, además de Hazard, la otra novedad es la de Sergio Santos. Este canterano está considerado una de las grandes promesas del filial que entrena Raúl González, y ya fue una pieza clave en la conquista de la Youth League.

Lateral derecho de recorrido, muy trabajador, se estrenará en una lista de Champions con sólo 19 años. La lesión de Nacho durante el Clásico y las previas de Carvajal y Odriozola han dejado ese puesto sin un jugador puro para ese puesto, salvo un Lucas Vázquez reconvertido que cumplió más que aceptablemente en el Camp Nou.