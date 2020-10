El At. Levante consigue un empate a uno frente al Villarreal B

El Villarreal y el At. Levante empataron a uno en el partido celebrado este sábado en el Ciudad Deportiva Del Villarreal. El Villarreal B llegó con la intención de retornar a la senda de la victoria después de sufrir una derrota por 1-0 en el duelo anterior ante la Peña Deportiva. En cuanto al equipo visitante, el At. Levante perdió por un resultado de 0-1 en el partido anterior ante el Ibiza. Con este resultado, el equipo local se situó en octava posición, mientras que el At. Levante se quedó en séptimo lugar al concluir el duelo.

Durante la primera mitad del partido ninguno de los jugadores consiguió marcar, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

En la segunda parte llegó el gol para el conjunto levantino, que estrenó su luminoso por medio de un gol de Raúl Alcaina en el minuto 59. Empató el equipo villarrealense gracias a un gol de Diego Collado en el minuto 65, acabando el partido con un resultado de 1-1 en el marcador.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Víctor Narro, Dani Esmorís, Diego Collado, Hassan y Antonio Pacheco en sustitución de Carlo, Edu, Junehyuk, Fores y Beitia, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Cerdá, Raúl Alcaina, Eusebio Monzó, Sevikyan y Joseda, que entraron por Soberón, Carvajal, Álex Cantero, Blesa y Monterde.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores. Mostró tres tarjetas amarillas a Agüero, Beitia y Soni, del Villarreal y dos a Monterde y Cárdenas del At. Levante.

Por el momento, el Villarreal y el At. Levante se quedan empatados a un punto en la Segunda División B.

En la siguiente jornada, los dos equipos jugarán fuera de casa. El equipo villarrealense se enfrentará a La Nucía y, por su parte, el At. Levante lo hará contra la Peña Deportiva.