El New England Revolution logra un empate a uno frente al Nashville SC

El partido celebrado este sábado en el Nissan Stadium y que enfrentó al Nashville y al New England Revolution finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes. El Nashville SC llegó al partido con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra el FC Dallas (3-0) y el otro frente al Houston Dynamo (1-3). Con respecto al equipo de Foxborough, el New England Revolution perdió por un resultado de 1-2 en el encuentro anterior ante el Philadelphia Union. Con este marcador, el equipo tennesiano se situó en séptima posición, mientras que el New England Revolution se quedó en quinto lugar al concluir el duelo.

En el primer tiempo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

Tras el ecuador del partido, en el segundo periodo llegó el gol para el Nashville SC, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Zimmerman en el minuto 74. Puso las tablas el New England Revolution gracias a un gol de Buksa en el minuto 77, cerrando así el duelo con un resultado final de 1-1.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del Nashville SC saltaron desde el banquillo Ríos, Jones, Mccarty, Cádiz y Washington en sustitución de Danladi, Miller, Godoy, Muyl y Leal, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Carles Gil, Buksa, Manneh, Bye y Polster, que entraron por Mcnamara, Fagundez, Buchanan, Büttner y Caldwell.

El colegiado mostró tres tarjetas amarillas, dos para Mccarty y Tah Anunga, del equipo tennesiano y una para Manneh, del equipo de Foxborough.

Tras este empate, al término del encuentro el New England Revolution se ubicó en el quinto puesto de la tabla con 29 puntos, en plaza de acceso a una plaza de playoff por el campeonato. El Nashville SC, por su parte, se quedó con el séptimo lugar con 25 puntos, en posición de clasificación para una plaza de eliminatoria por el título.