El caótico estreno de Portimao en la Fórmula 1: el AlphaTauri de Gasly sale ardiendo y Verstappen y Stroll chocan

El inédito circuito de Portimao, en el Algarve portugués, ha dejado dos imágenes para el recuerdo de su única participación en la Fórmula 1 ya en el primer día de trabajo. Tras una primera sesión de libres con salidas de pista por lo frío del asfalto y el desconocimiento del trazado, en la segunda se produjeron dos incidentes serios que provocaron otras tantas banderas rojas.

El primero tuvo a Pierre Gasly como protagonista. El francés se vio obligado a bajarse de un salto de su AlphaTauri nada más dejarlo aparcado como pudo, porque se puso a arder. Un problema de sobrecalentamiento derivó en un incendio que le dejó el coche totalmente inutilizado para el resto del fin de semana.

El Alpha Tauri de Gasly, en llamas. Bandera roja. #PORmovistarF1pic.twitter.com/pRtOTCBA6o — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) October 23, 2020

Más serio fue lo ocurrido después. Cuando ya estaban los demás pilotos haciendo ensayos de vuelta rápida, un absurdo pique entre Lance Stroll y Max Verstappen acabó con el canadiense de Racing Point con el coche roto en la escapatoria y el neerlandés bramando por la radio pero con su Red Bull tocado pero no destruido.

La secuencia del incidente visto desde el coche de Verstappen deja poco lugar a la duda: Stroll iba por delante, el azul detrás a su rebufo y cuando se salió de la aspiración, esperaba pasarle apurando más la frenada. El canadiense no le vio o no le dejó pasar y se tiró al vértice como si no hubiera nadie. Verstappen, en lugar de frenar, también se metió como si estuvieran en carrera y acabó embistiendo a su rival.

La consecuencia fue un accidente que podría haber sido bastante más grave, pero que fue anotado por los comisarios ante una eventual sanción.

Accidente de Stroll y Verstappen en la curva 1. #PORmovistarF1pic.twitter.com/oXWYumge5z — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) October 23, 2020

Lo único previsible de este inesperado viernes fue el piloto que acabó con el mejor tiempo: Valtteri Bottas.