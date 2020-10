Piqué: "Es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos"

Gerard Piqué ha hablado sin tapujos en una entrevista para 'La Vanguardia' en su primera aparición en público tras las últimas crisis que ha sufrido el FC Barcelona: el 2-8, el intento de fuga de Messi, el voto de censura... mucho tiempo para que un líder como el central haya guardado silencio.

Sin embargo, como es de costumbre, Piqué ha hablado sin cortarse sobre la situación a la que la directiva ha conducido al club, criticando duramente su labor. Eso sí, todo eso después de mostrar su compromiso y disposición a reducirse por la mitad el sueldo tras su reciente renovación.

Precisamente con respecto a esta rebaja salarial, pese a que haya aceptado por solidaridad con el club, ha cargado contra la directiva por su gestión, sobre todo recuperando la polémica con 'I3 Ventures', empresa a la que contrató para difamar en redes sociales contra futbolistas y exjugadores del club.

"Lo hicieron cuando muchos jugadores estaban con sus selecciones, metiéndonos en el mismo saco con todos los trabajadores. A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo", comentó sobre la rebaja salarial.

"Yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces... El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad", explicó.

Jaume Masferrer fue el responsable directo del ya conocido como 'Barçagate', y Piqué quiso ser tajante sobre él. "Todavía está trabajando en el club y eso es muy doloroso". "Gerard, yo no lo sabía", fue la respuesta de Bartomeu al central cuando le preguntó por el caso. Sin embargo, las acciones posteriores, como la permanencia de Masferrer en el club, es incomprensible para el central.

Piqué también fue preguntado por el intento de marcha de Messi este último verano. "Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal", explicó desde la parte personal el central. Eso sí, "como presidente habría actuado diferente".

"¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante", reflexiona Piqué.

"Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios", añadió.

Precisamente sobre el trato a otras figuras del club, también quiso cuestionar la labor del club. "Me sorprende que gente como Pep, Puyi, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande", opinó.

Finalmente, tocó hablar de la dolorosa caída en la Champions League la pasada temporada con el famoso 2-8 que les endosó el Bayern de Múnich, una derrota que para Piqué, "no llega de un día para otro".

"Teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible. Había muchos vicios adquiridos que requerían cambios profundos. Se tiene que notar que se hacen las cosas de otra manera", concluyó.