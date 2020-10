Jovic se enfrenta a una pena de seis meses de prisión por violar el confinamiento en el estado de alarma

El delantero del Real MadridLuka Jovic vuelve al foco de la polémica, esta vez extradeportiva, por su huída de España en pleno Estado de Alarma al principio de la pandemia. El jugador viajó a su Serbia natal para huir del virus, saltándose el confinamiento dictaminado en España el pasado mes de marzo, haciendo lo propio más tarde en su país.

De ese modo, la Fiscalía local quiere ajusticiar al futbolista pidiendo una sentencia de seis meses de cárcel para Jovic, según informa la agencia estatal serbia 'Tanjug'. "No cumplió con los protocolos de salud después de su regreso de España", apuntan desde el citado medio.

No obstante, el tribunal debe hacer buena la acusación de los fiscales para luego comenzar el procesamiento. El serbio pudo haber pagado una multa de 2,5 millones de dinares (30.000 euros) para evitar recibir más cargos, según apuntó el medio local RTS, pero el futbolista no dio su brazo a torcer.

Este viernes, la Fiscalía publicará más detalles sobre el caso del jugador blanco, pero no parece que Jovic tenga mucho a su favor. El propio presidente ya amenazó al futbolista a su llegada a Serbia con que "si abandonaba su apartamento sería arrestado".

El futbolista se disculpó también en su momento por violar la ley en marzo a través de un mensaje en Instagram en el que admitía no saber exactamente cuál era el procedimiento.

"Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", escribió.