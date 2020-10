Previa del partido de la jornada 6: Liverpool - Sheffield Utd

El próximo sábado a las 21:00 tendrá lugar en el Anfield el duelo entre el Liverpool y el Sheffield en el partido que corresponde a la jornada número 6 de la Premier League.

El Liverpool encara la sexta jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición tras haber empatado 2-2 ante el Everton en su último partido.

En el lado de los visitantes, el Sheffield Utd logró un empate a uno frente al Fulham, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Liverpool ha vencido dos veces en dos partidos jugados hasta ahora, unas cifras indicativas de que está consiguiendo un buen bagaje de puntos en su estadio. A domicilio, el Sheffield Utd ha perdido en dos ocasiones en sus dos encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Anfield, obteniendo como resultado cinco victorias y una derrota a favor del Liverpool. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan dos partidos seguidos ganando en casa frente al Sheffield. La última vez que se enfrentaron el Liverpool y el Sheffield en este torneo fue en enero de 2020 y el encuentro concluyó con un resultado de 2-0 favorable al Liverpool.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que el Liverpool se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de nueve puntos. El equipo de Jürgen Klopp llega al partido en tercera posición y con 10 puntos antes del encuentro. En cuanto al equipo visitante, el Sheffield Utd, se sitúa en decimonovena posición con un punto.

Solo queda esperar hasta el próximo sábado a las 21:00 para poder disfrutar del encuentro a través de televisión, concretamente en SKY GO Extra, Premier Player HD, Sky Go UK, NOW TV, Premier Sports 1 y Sky Sports Box Office.