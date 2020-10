El FC Barcelona denunciará a Salvador Sostres por racismo por su artículo de Ansu Fati

Antoine Griezmann explotó el pasado miércoles por la noche en redes sociales por una crónica del partido del Barça contra el Ferencvaros en ABC en la que el autor Salvador Sostres vierte todo tipo de comentarios racistas contra Ansu Fati para intentar alabarle. Tras darse a conocer este artículo, según Cadena SER, el Barça denunciará al autor por racismo.

El delantero francés denunció públicamente las palabras de la pieza, que poco tardaron en correr como la pólvora por las redes sociales, que pronto se encendieron en contra del autor.

El ex del Atlético de Madrid quiso ser muy claro defendiendo a su compañero con un contundente mensaje en Twitter: "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación". Además, compartió el párrafo en cuestión con sus seguidores.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

"Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: <<¡Agua, agua!>>, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo", escribió Sostres en la crónica de ABC.

Por todo ello, según ha informado 'El Larguero' de la Cadena SER, el FC Barcelona interpondrá acciones legales contra el autor, acusándolo de racismo. Este mismo jueves, los servicios jurídicos del club tramitarán la denuncia contra Sostres, quien todavía no se ha pronunciado tras hacerse viral su artículo.