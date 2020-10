El futbolista peruano Osama Vinladen: "Mi hermano se llama Sadam Huseín y querían poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña"

Los padres de Osama Vinladen, jugador del Unión Comercio, se han convertido en los ídolos del momento en las redes. Sólo con un sentido del espectáculo tremendo, o muy poca cabeza por la que les iba a caer a sus hijos, se les puede ocurrir bautizarles con semejantes nombres.

Y es que si el del fichaje 'bomba' del club peruano ya es un nombre curioso, no lo es menos el de su hermano. Lo ha contado el propio Osama en el programa 'Qui t'hi jugues' de Ser Catalunya.

"Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña", confesó el jugador, que aunque pensó en cambiarse el nombre, ahora está tranquilo al respecto. No ha confesado el nombre de su hermana, pero si fuera Angela Merkel, no le sorprendería a nadie.

La decisión de sus padres fue sorprendente, pero no menos su argumentación. "Osama Bin Laden tira las Torres Gemelas, estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí, ya he pasado por esta situación", resta importancia, y recuerda que en su país hay algún Hitler.

"Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por que haya un Osama que mató gente... No creo que por un nombre... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo", se sorprende.

Osama tiene un hijo, pero aunque su padre quería que le llamara como él, eligió un nombre mucho más común: Santiago.