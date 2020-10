El tenista Aziz Dougaz se clasifica para los octavos de final del torneo de Monastir

el jugador argentino Matias Franco Descotte tuvo que retirarse durante los dieciseisavos de final del torneo de Monastir cuando el contador reflejaba 6-4 y 4-1, así que el encuentro finalizó con el triunfo del tunecino Aziz Dougaz, número 371 de la ATP y cabeza de serie número 1. Con este resultado, el tenista consigue clasificarse para los octavos de final del torneo de Monastir.

En el transcurso del partido el tunecino logró romper el saque a su adversario 3 veces, obtuvo un 70% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 77% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador argentino, no pudo romper el saque a su rival ninguna vez, su efectividad fue de un 65%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 56% de los puntos al saque.

Dougaz se enfrentará en los octavos de final con el vencedor del partido en el que se enfrentarán el ucraniano Oleksandr Ovcharenko y el tenista esloveno Tom Kocevar-Desman.

El torneo ITF Tunisia F34 tiene lugar sobre pista dura exterior y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 42 jugadores. Además, se lleva a cabo desde el 18 al 25 de octubre en Monastir.