Arranca la Champions: el Bayern es favorito y la Premier y los españoles quieren volver a dominar en Europa

La mejor competición de clubes del mundo, la Champions, arranca este martes en medio de la incertidumbre mundial por el coronavirus, con la pandemia condicionando su calendario y sin público en la gran mayoría de los estadios. Pero aun con todo, el torneo continental se presenta, un año más, de lo más apasionante y abierto, con muchos candidatos para levantar la Orejona en una final que será, al menos en teoría, el 29 de mayo de 2021 en Estambul.

Tras dominar la Liga de Campeones durante cinco ediciones seguidas (cuatro títulos del Real Madrid y uno del Barça entre 2014 y 2018), el fútbol español lleva dos campañas decepcionantes, especialmente la última, en la que ningún equipo de la Liga pasó de los cuartos de final. Pese a las dudas de madridistas y blaugranas, el objetivo de ambos no es otro que el de recuperar el trono continental, mientras que tanto Atlético como Sevilla son alternativas más que serias con dos proyectos sólidos que no renuncian a absolutamente nada.

Pero no son los españoles los grandes favoritos, condición que recae sobre el Bayern de Múnich, que aplastó en la pasada edición y quiere consolidar en esta su hegemonía. PSG, Juventus, Liverpool y Manchester City son las grandes alternativas a los germanos, mientras que los nuevos proyectos de Inter y Chelsea tienen muy buena pinta.

Del resto de los 24 equipos, el RB Leipzig aspira a repetir su gran participación de la pasada campaña (semifinalista), y Borussia Dortmund, Manchester United, Ajax, Oporto, Atalanta, Marsella y Lazio pueden dar más de un susto a los grandes favoritos. Sin duda, una Champions apasionante.

LOS GRANDES FAVORITOS PARA LEVANTAR LA CHAMPIONS

Robert Lewandowski celebra un gol con el Bayern EFE

Bayern 2019/20: Campeón

Su estrella: Robert Lewandowski

Champions ganadas: 6

Aplastó a sus rivales en la pasada Champions en una exhibición de superioridad como no se recuerda. Con el bloque del año pasado casi intacto (se fue Thiago, llegó Sané), el Bayern es el favorito para levantar la Champions, el rival a batir. Un delantero voraz (Lewandowski), un portero salvador (Neuer) más los Muller, Gnabry, Coman, Goretzka, Kimmich, Davies o Alaba, entre otros. Dan miedo.

Neymar y Mbappé, durante un partido del PSG. EFE

PARIS SAINT-GERMAIN 2019/20: Finalista

Su estrella: Kylian Mbappé

Champions ganadas: -

Cientos y cientos de millones se ha gastado el jeque Al-Khelaifi para hacer campeón de Europa al PSG.. Tras varios años de dominio de la liga francesa y batacazos continentales, el año pasado por fin dio la talla y se quedó a las puertas del título. Cayó en la final, pero promete mucha guerra en esta temporada. Con el dúo Neymar-Mbappé, todo es posible para el equipo parisino.

England Premier League - Liverpool vs Wolverhampton Wanderers NICK POTTS

Liverpool 2019/20: Octavos de final

Su estrella: Mo Salah

Champions ganadas: 6

La baja de uno de los mejores centrales del mundo por lesión, Virgil van Dijk para casi toda la temporada, condiciona muchísimo a un equipo que, sin el holandés, sufre mucho en defensa. Eso sí, el campeón de 2019 y reciente campeón de la Premier League tiene armas suficientes para volver a ser temible: Salah, Mané, Diogo Jota, Alexander-Arnold, Robertson... y el recién incorporado Thiago.

El entrenador del City, durante el partido ante el Wolverhampton. EFE

Manchester City 2019/20: Cuartos de final

Su estrella: Kevin de Bruyne

Champions ganadas: -

La Champions se le resiste a Pep Guardiola desde que salió del Barça. No haber pasado aún de cuartos con elManchester City (el año pasado cayó ahí ante el Marsella) es algo que no se puede tolerar en un equipo diseñado para ganar con los muchísimos millones del jeque Mansour bin Zayed. Liderado por De Bruyne, el City tiene argumentos de sobra para luchar por el título continental.

Messi y Koeman TW: @FCBarcelona

FC BARCELONA 2019/20: Cuartos de final

Su estrella: Leo Messi

Champions ganadas: 5

El 2-8 ante el Bayern supuso un terremoto de consecuencias devastadoras en el club que casi acaba con Messi fuera de Can Barça. Pese al famoso burofax comunicando su marcha, finalmente se ha quedado y la obsesión de Leo no es otra que conquistar una Champions que se le resiste desde hace cinco años. Nuevo entrenador y sin Luis Suárez, la competición continental es la prioridad absoluta de la entidad blaugrana.

Sergio Ramos celebra su gol ante el Getafe. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

REAL MADRID 2019/20: Octavos de final

Su estrella: Sergio Ramos

Champions ganadas: 13

De dominar la Champions como hacía décadas que no se veía con tres seguidas (2016, 17 y 18) y cuatro en cinco años (la de 2014) a no pasar de octavos de final dos años seguidos. El Rea lMadrid es un conjunto sólido y eso le ha dado para ganar la Liga el año pasado, pero no ha encontrado solución a su falta de gol desde que Cristiano se fue y en Europa lo ha pagado. Ya hay urgencias en un club que prioriza Europa.

Suárez celebra uno de sus goles al Granada. EFE

Atlético de madrid 2019/20: Cuartos de final

Su estrella: Luis Suárez

Champions ganadas: -

La decepción en agosto fue mayuscula cuando, tras culminar la gesta de eliminar al Liverpool en Anfield, cayó en cuartos ante un equipo a priori inferior como el RB Leipzig. Para este año, la ilusión se ha desatado con la llegada de un goleador acreditado como Luis Suárez y el objetivo es, un año más, alcanzar una final que no juega desde hace cuatro años. Equipo sólido, rocoso, ha fichado gol, lo que le faltaba, para ir a por todas.

Los jugadores del Sevilla levantan la Europa League EFE

Sevilla 2019/20: Campeón Europa League

Su estrella: Lucas Ocampos

Champions ganadas: -

Ante el Bayern en la Supercopa de Europa, el Sevilla demostró que puede competir ante absolutamente cualquier equipo. En el Camp Nou hace un par de semanas, lo hizo de nuevo. Lopetegui ha formado un equipazo que siempre compite, da igual el rival. Tras otro título más en la Europa League la campaña pasada, el sexto, los hispalenses quieren plantar cara a los mejores del continente y llegar muy, muy lejos.

Cristiano Ronaldo, durante un partido de la Juventus EFE

Juventus 2019/20: Octavos de final

Su estrella: Cristiano Ronaldo

Champions ganadas: 2

Su obsesión es la Champions y para eso fichó a Cristiano, el rey de la competición. Sin embargo, el luso no ha conseguido que los turineses rompan con su maldición en una competición que han ganado dos veces...y en la que han perdido siete finales. Domina con tiranía el Calcio (nueve ligas seguidas) hasta el punto de echar al entrenador pese a ganarlo; Andrea Pirlo es ahora el nuevo director de la nave bianconera.

Lukaku, en la semifinal contra el Shaktar. EFE

Inter de Milán 2019/20: Final Europa League

Su estrella: Lautaro Martínez

Champions ganadas: 3

El último campeón de Italia en la Champions (2010) está formando un interesante proyecto que apunta muy alto. Ha mantenido a Lautaro, que forma una dupla atacante letal junto a Lukaku, ha incorporado a Achraf y Arturo Vidal y, con nombres como Eriksen, Perisic, Alexis Sánchez, Skrinniar o De Vrij promete dar mucha guerra tanto al Real Madrid en su grupo como a los grandes de Europa.