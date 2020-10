Cómo usar un electroestimulador (¡con rebaja!) durante tus entrenamientos para lucir 'six-pack'

Aunque todavía quede mucho tiempo para ponernos manos a la obra con la Operación Bikini, es importante empezar a trabajar la zona abdominal si queremos lucir el deseado six pack, puesto que se trata de una de las áreas de nuestro cuerpo más difíciles de definir, que no de tonificar. A pesar de que enseguida podamos notar que está más trabajada, si lo que queremos es que se marque la ‘tableta’, deberemos invertir más tiempo. Así que, si ese es tu objetivo, no hay sesión de entrenamiento en la que no debas dedicar al menos unos minutos a esta zona, independientemente del ejercicio que te toque practicar ese día.

Eso sí, debemos trabajarlo con seguridad para evitar que la zona lumbar o las cervicales sufran demasiado. Por ello, y para que los ejercicios de abdominales resulten igual de efectivos, podemos contar con un aliado tecnológico que nos ayude a potenciar cada ejercicio y, por tanto, a facilitar que los resultados se hagan visibles. Nos referimos a los electroestimuladores musculares unos dispositivos que, combinados con una buena rutina deportiva, permiten tonificar de forma más rápida los músculos, gracias a que promueve la contracción de estos, haciendo que trabajen más. Entre las ofertas flash de Amazon de hoy hemos encontrado un modelo que está rebajada un 35% durante las próximas horas para que, por menos de 17 euros, puedas estar más cerca de tu ansiado six pack.

Este dispositivo puede usarse en la zona abdominal, en las piernas, los brazos y hasta en la cintura. Amazon

El electroestimulador muscular de Hoposo destaca por incluir tres almohadillas (una abdominal y dos para la zona de los bíceps) con seis modos ajustables y hasta diez niveles de intensidad, que se pueden ajustar según las necesidades o exigencias de cada usuario. Este modelo, además, dispone de programas para relajar los músculos después del entrenamiento y, también, para quemar grasa en aquellas zonas donde tiende a acumularse y es más difícil de perder.

Cómo potenciar tus entrenamientos

Es importante tener en cuenta que los electroestimuladores, por sí solos, no consiguen resultados visibles y duraderos, sino que hay que introducirlos en la práctica deportiva para que puedan cumplir su función: potenciar el trabajo de nuestros músculos en ejercicios específicos. Así, lo mejor es introducirlos durante nuestros entrenamientos activos para que, mediante pequeñas contracciones indoloras, aumentemos el esfuerzo muscular tanto en la zona abdominal, como en los brazos o los glúteos.

Del mismo modo, no hay que perder de vista el asesoramiento de un especialista antes de empezar a usarlos, ya que hay ciertas pautas, como asegurar un calentamiento precio y un estiramiento posterior, a los que no hay que renunciar para evitar lesiones o contracturas que nos obliguen a dejar el ejercicio durante un tiempo.

