Revolución en el fútbol ruso: Marx Lenin ficha por el FC Akron

Los aficionados al fútbol ruso están revolucionados. El FC Akron Tolyatti, un club de segunda división cuyo sueño es subir a la máxima categoría en su segunda temporada de vida, acaba de reforzarse con un brasileño de talento procedente del Flamengo. Su nombre ya ha dado lugar a muchas bromas: Marx Lenin.

Exactamente se llama Marx Lenin Dos Santos Gonçalves, tiene 20 años y está considerado como una de las grandes perlas del fútbol carioca de los últimos tiempos. Juega de mediapunta, por el centro, pero con tendencia a irse a la banda izquierda. Esta será su primera aventura lejos de su país, y es el tercer extranjero que militará en el club de la ciudad del Óblast de Samara, a orillas del río Volga.

Lo curioso de su nombre, que ya dio juego en Brasil, es que no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo. Sus padres querían homenajear al responsable de la revolución de 1917 ni al autor de 'El capital', sino que fue más bien un cúmulo de casualidades.

"Es una historia muy complicada, a mi madre le gustaban los nombres pero no conocía el significado. Ahora es algo divertido, pero mi mamá realmente no sabía. Me dijo que quería un nombre diferente al de mi padre (que se llama Marques), lo cual es normal. El doctor dio sugerencias y le gustó este, con X", contó hace tiempo en una entrevista con 'O Globo'.

Más allá de su nombre, Lenin quiere demostrar que está en una progresión brillante. Ya fue internacional sub15 con Brasil, y ha llegado a debutar con el primer equipo del Flamengo.