El testimonio de una jugadora de baloncesto de 18 años con coronavirus para concienciar a los jóvenes

Uno de los grandes obstáculos de las autoridades de esta segunda -o tercera- ola de la pandemia es concienciar a los jóvenes de que no son invulnerables ante el contagio de la Covid-19, y que sus secuelas pueden marcarles de por vida. Ni siquiera los más deportistas se libran.

Es el caso de Paula Fraile, una de las grandes promesas del baloncesto español. Esta pívot catalana acaba de dejar España para irse a estudiar a la Universidad de Miami, donde iba a jugar en el Canes WBB, el equipo femenino del centro. Su buen hacer tanto con la selección española sub18 como con el Segle XXI de la LF2 la han convertido en una joya a explotar, que va a intentar seguir creciendo en Estados Unidos.

Sin embargo, unos meses atrás, cayó contagiada de coronavirus. Como tantos otros, Fraile pasó la enfermedad con síntomas leves y un buen susto, pero pensando que lo peor ya había pasado. La sorpresa se la encontró en las pruebas posteriores: la Covid-19 le había dejado secuelas, hasta el punto de que ha tenido que dejar el baloncesto temporalmente hasta que se recupere.

Ella misma ha sido la encargada de contarlo en twitter, en un intento de concienciar a sus coetáneos:

"Cuando me enteré de q tenía el COVID y siempre estuve bastante tranquila porque era joven. Me sentía intocable, porque al fin y al cabo tenía 18 años y era deportista. Cuando llegué a Miami me detectaron un problema de salud debido a la infección (y mira q solo tuve síntomas leves) que no me ha dejado volver a disfrutar del baloncesto, y esperemos que lo haga pronto", relata en el hilo.

"No pretendo contar mi vida, solo me gustaría decirles a todos aquellos que piensan que esto no va con ellos que no se la jueguen, que si ya no lo hacen por los suyos que al menos lo hagan por ellos mismos. Que la salud es lo más preciado y es más frágil de lo que podemos imaginar. SOMOS JÓVENES, NO INTOCABLES", remata.