La peor imagen del Real Madrid que deja a varios jugadores señalados

El partido ante el Cádiz era, a priori, ideal para el regreso del Real Madrid tras el parón de las selecciones. Un recién ascendido y como local para sumar tres puntos y afrontar las tremendas curvas que esperaban después con tres partidos importantísimos en apenas siete días con el estreno en la Champions el miércoles ante el Shakhtar, el Barça en el Camp Nou el sábado y la segunda jornada de la máxima competición continental el siguiente martes con la visita al Borussia Mönchengladbach.

Sin embargo, todos los planes del conjunto madridista se vinieron abajo tras la gran actuación del bravo equipo gaditano... y la pésima imagen del Real Madrid con la que, probablemente, fuera una de las peores primeras partes del equipo de Zidane desde que el galo regresó hace año y medio.

"En la segunda parte estuvimos mejor pero si nos meten dos o tres goles en la primera no hay nada que decir"

El técnico galo se equivocó con su alineación, y la mejor prueba fue los cuatro cambios que hizo al descanso tras 45 minutos iniciales en los que el Cádiz fue muy superior al Real Madrid, para quien la mejor noticia fue llegar solo 0-1 al descanso. "No podemos estar contentos pero es lo que puede pasar en el fútbol cuando no entras bien a un partido, nos ha costado mucho. Ha sido muy complicado desde el inicio, en la segunda parte estuvimos mejor pero si nos meten dos o tres goles en la primera no hay nada que decir", admitió tras el partido el galo.

Zizou hizo una apuesta por los veteranos y estos le fallaron, quedando algunos de ellos muy retratados y señalados tras la derrota. En boca de todos está el nombre de Isco, que de nuevo tuvo una gris actuación y evidenció que su estado físico no es el más adecuado. Al descanso, fue sustituido junto a Luka Modric, que no tuvo su mejor noche, Sergio Ramos (por lesión) y Lucas Vázquez, otro de los que están en el ojo del huracán por su escasísima aportación y la insistencia del técnico francés en darle minutos.

Tampoco estuvo nada acertado Marcelo, que tuvo minutos para darle descanso a Ferland Mendy, que parece haber ganado la partida por ser el lateral izquierdo titular. El brasileño estuvo muy desacertado en su mejor virtud, la parte ofensiva, y tuvo sus ya habituales lagunas defensivas. Su bajo nivel cuestiona la decisión del club de vender a Reguilón en verano.

Tampoco tuvieron su día jugadores como Toni Kroos, Vinícius o Karim Benzema, aunque su crédito es mucho mayor, mientras que Nacho, otro que estuvo flojo, no es más que un parche ante la mala suerte por las lesiones de los dos laterales derechos, Dani Carvajal y Álvaro Odrizola.

La posterior derrota del Barça supuso un gran alivio para el Real Madrid, pero ello no quita que haya habido autocrítica y conjura en la charla del domingo de los jugadores con Zidane: la imagen dada ante el Cádiz no se puede repetir, menos aún en los siguientes e importantes compromisos.