Previa del partido de la jornada 5: Leicester City contra Aston Villa

El próximo domingo a las 20:15 se jugará el partido de la quinta jornada de la Premier League, en el cual veremos enfrentarse al Leicester y al Villa en el King Power Stadium.

El Leicester City llega a la quinta jornada con la ilusión de recuperar puntos después de haber perdido su último partido contra el West Ham por un marcador de 0-3.

En el lado de los visitantes, el Aston Villa venía de ganar sus dos últimos encuentros por 7-2 y 0-3, el primero ante el Liverpool como local y el segundo contra el Fulham fuera de su campo.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Leicester City ha ganado una vez y ha perdido en una ocasión en dos partidos jugados hasta ahora, indicativo de que el Aston Villa puede tener ocasión de lograr un resultado positivo en este encuentro. A domicilio, el Aston Villa tiene un balance de una victoria en un partido disputado.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el King Power Stadium, obteniendo como resultado seis victorias, una derrota y cuatro empates a favor del Leicester City. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan tres partidos seguidos ganando en casa frente al Villa. El último enfrentamiento entre el Leicester y el Villa en esta competición se jugó en marzo de 2020 y acabó con un marcador de 4-0 favorable al Leicester.

Además, los dos equipos están empatados a nueve puntos en la clasificación de la Premier League, por lo que el encuentro puede ser una buena oportunidad para deshacer las tablas. El equipo local se encuentra en tercer lugar, mientras que el equipo visitante se sitúa en la segunda plaza.

El encuentro del Leicester City y el Aston Villa podrá verse a través de televisión, concretamente el próximo domingo a las 20:15 en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, BBC Radio y Sky Sports Box Office.