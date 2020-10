Milos Raonic logra clasificarse para las semifinales a costa de Karen Khachanov

El jugador canadiense Milos Raonic, número 21 de la ATP y cabeza de serie número 6, cumplió las previsiones al vencer en los cuartos de final del torneo ATP 250 de San Petersburgo en una hora y veintiocho minutos por 6-1 y 7(7)-6(1) al tenista ruso Karen Khachanov, número 17 de la ATP y cabeza de serie número 4. Tras este resultado, el jugador consigue el puesto para las semifinales del torneo ATP 250 de San Petersburgo.

Durante el juego, el canadiense logró quebrar 2 veces el saque a su contrincante, obtuvo un 74% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 79% de los puntos al saque. En cuanto al tenista ruso, no consiguió romper el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 78%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 58% de los puntos al saque.

Tras este encuentro, mañana sábado a partir de las 14:30 hora española tendrán lugar las semifinales donde se verán las caras el canadiense y el tenista croata Borna Coric, número 27 y cabeza de serie número 7.

La celebración del torneo de San Petersburgo (ATP San Petersburgo) tiene lugar entre el 10 y el 18 de octubre sobre pista dura interior. En esta competición se enfrentan un total de 42 tenistas. La fase final está compuesta por 32 jugadores entre aquellos clasificados directamente, los ganadores de las rondas previas a la final del campeonato y los que vienen invitados.