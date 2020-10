Previa del encuentro: el Tottenham Hotspur recibe al West Ham

El próximo domingo a las 17:30 se disputará el encuentro de la quinta jornada de la Premier League, el cual enfrentará al Tottenham y al West Ham en el Tottenham Hotspur Stadium.

El Tottenham Hotspur llega con ilusión a la quinta jornada después de ganar fuera de su campo por un marcador de 1-6 al Manchester United en el Old Trafford, con tantos de Son Heung-Min, Kane, Ndombele y Aurier.

En el lado de los visitantes, el West Ham venció frente al Leicester City fuera de casa por 0-3 y anteriormente lo había hecho también como local ante el Wolverhampton Wanderers por 4-0.

En cuanto a los resultados como local, el Tottenham Hotspur ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado una vez en dos partidos jugados hasta ahora, de modo que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más posibilidades de las esperadas. En las salidas, el West Ham ha ganado una vez y ha perdido en una ocasión en sus dos encuentros que ha jugado hasta ahora.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa del Tottenham Hotspur y los resultados son de 14 victorias, cinco derrotas y seis empates a favor del equipo local. El último partido que disputaron el Tottenham y el West Ham en este torneo tuvo lugar en junio de 2020 y finalizó con un resultado de 2-0 a favor del Tottenham.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Tottenham Hotspur está por delante del West Ham con una diferencia de un punto. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el sexto lugar con siete puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes cuentan con seis puntos y ocupan la décima posición en la competición.

Podrá seguir el siguiente encuentro en televisión, concretamente el próximo domingo a las 17:30 en SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y Sky Ultra HD.