Rossi se contagió en un cumpleaños: "Si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón"

Valentino Rossi ha expresado su contrariedad al conocer su positivo en coronavirus que le impedirá estar en las dos próximas carreras del campeonato, que se disputarán en el Motorland de Aragón.

El 'Doctor', que según Motorsport.com se contagió en un cumpleaños junto a su novia y su buen amigo Uccio, explicó cómo fueron los sucesivos días hasta que le confirmaron que se unía al 'selecto' club de los coronavíricos.

"El martes por la mañana me había hecho la PCR que había dado negativo, así que tenía luz verde para entrar en el paddock. Pero el miércoles por la noche me comencé a encontrar mal, y los síntomas eran los propios del coronavirus: dolor de espalda, en los huesos, dolor de cabeza… Me tomé la temperatura y estaba a 37,6º. Me fui a hacer una PCR rápida que también dio negativo, pero como no estaba bien decidí no volar. El jueves por la tarde llegaron los resultados de la prueba concluyente, que salió positiva", explicó en 'Radio Deejay'.

Rossi se quedará aislado en Tavullia, donde tiene su casa y su rancho. Algo que, por su parte, es una gran noticia, porque si llega a confirmarse que se había contagiado estando ya en España, se tenía que haber quedado aquí. "Por suerte me quedé en casa, porque si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón", dijo, en un inesperado menosprecio a la región.

Rossi ha sido uno de los últimos ídolos italianos del deporte que han dado positivo en las últimas horas, ya que la nadadora Federica Pellegrini, campeona olímpica y mundial, también ha caído. "Le he mandado un mensaje a Federica y le he dicho que el virus tiene buen ojo, porque me ha pillado a mí, a ella, a Cristiano Ronaldo y a Zlatan Ibrahimovic”, bromeó sobre la 'puntería' del germen.